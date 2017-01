"Nature": Potężny wulkan może być bliski erupcji

Potężny wulkan na południu Włoch może być bliski erupcji. O zagrożeniu dla około pięciuset tysięcy ludzi naukowcy piszą na portalu tygodnika "Nature". Chodzi o Campi Flegrei, czyli tak zwane Pola Flegrejskie niedaleko Neapolu.

Zdjęcie Zbocza wulkanu Campi Flegrei /AFP

Pod ziemią jest tam duża ilość magmy; często pojawiają się trzęsienia ziemi. Naukowcy piszą teraz, że magma osiąga wartość krytyczną, charakteryzującą się intensywnym wydobywaniem się gazów, a to może prowadzić do deformacji podłoża i ostatecznie do potężnej erupcji.

Badacze zastrzegają, że nie są w stanie przewidzieć czy wybuch faktycznie nastąpi, a jeśli tak, to kiedy. Teoretyczne zagrożenie jest jednak duże, bo rejon Neapolu zamieszkuje ponad pół miliona ludzi.

Ostatnim razem Campi Flegrei wybuchł około 40 tysięcy lat temu. Niektórzy naukowcy uważają, że tamta erupcja mogła się przyczynić do wyginięcia neandertalczyków.