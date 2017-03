"Nie ma zgody na referendum ws. niepodległości Szkocji przed Brexitem"

Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że nie zgadza się na zorganizowanie drugiego referendum ws. niepodległości Szkocji, dopóki trwać będą negocjacje w sprawie Brexitu. Wywołało to oburzenie ze strony premier Szkocjji Nicoli Sturgeon, która na Twitterze komentowała, że odmowa May jest "niedemokratyczna", a "Torysi obawiają się werdyktu szkockiego narodu".

"To nie jest dobry czas" - oświadczyła Theresa May, dodając, że chce się skupić na uzyskanie najkorzystniejszego układu dla całego Zjednoczonego Królestwa, a głosowanie w Szkocji utrudniłoby to zadanie. - Teraz powinniśmy pracować razem, a nie rozdzielać się. Powinniśmy współpracować, aby uzyskać dobrą ofertę dla Szkocji, co ma znaczenie dla Wielkiej Brytanii - powiedziała May.

May nie wykluczyła jednak, że w przyszłości udzieli zgody na głosowanie.

Zorganizowanie referendum zapowiedziała w poniedziałek pierwsza minister autonomicznego rządu Szkocji, Nicola Sturgeon, która chce, aby Szkoci zagłosowali pod koniec 2018 roku lub na wiosnę 2019 roku w sprawie ogłoszenia niepodległości od Wielkiej Brytanii.

- Chodzi o możliwość podjęcia świadomej decyzji. Gdybym wykluczyła drugie referendum, musiałabym zdecydować, że Szkocja pójdzie wraz z Wielką Brytanią drogą 'twardego Brexitu', niezależnie od konsekwencji. To nie powinna być decyzja jednego polityka - dodała, zapowiadając, że podejmie kroki, aby "Szkoci mieli wybór pomiędzy 'twardym Brexitem' a niepodległością".