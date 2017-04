Niecodzienne znalezisko na greckiej wyspie

Na greckiej wyspie Salamina odkryto kolejny grobowiec z czasów mykeńskich. Znajduje się w nim co najmniej pięć szkieletów. To trzecie tego typu odkrycie w tamtej okolicy. Dwa pozostałe groby odkopano w 2009 roku.

Zbiorowy grób pochodzi z okresu od pierwszej połowy XIII wieku do drugiej połowy XII w. p. n. e. Został odkryty w centrum stolicy wyspy podczas robót wodno-kanalizacyjnych.



Poza szczątkami ludzkimi znaleziono w nim 41 antycznych wyrobów w bardzo dobrym stanie z dekoracjami znamiennymi dla tamtej epoki oraz części kolejnych dziesięciu przedmiotów.



Grobowiec należy do cmentarza, który zlokalizowano podczas badań archeologicznych w poprzednich latach. Ma niecałe trzy metry długości i szerokości oraz półtora metra wysokości i jest wykuty w skale. Taki sposób pochówku był charakterystyczny dla tamtej epoki. Grób jest nieco mniejszy od dwóch pozostałych odkrytych na wyspie.



Salamina to największa wyspa archipelagu Wysp Sarońskich. W 480 r. p.n.e. w cieśninie między Pireusem i Salaminą rozegrała się słynna bitwa morska, w której grecka flota pokonała Persów.