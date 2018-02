Niemcy: 70-latek ranił nożem trzech uchodźców

70-letni mężczyzna z Niemiec został oskarżony o "politycznie motywowaną" próbę zabójstwa po tym, jak zaatakował nożem trzy osoby ubiegające się o azyl - informuje AFP. Mężczyzna trafił do aresztu.

Do krwawego ataku doszło w ubiegłą sobotę, 17 lutego, przed kościołem w miejscowości Heilbronn na zachodzie Niemiec - informuje AFP. Mężczyzna ranił nożem trzy osoby: 17-letniego Afgańczyka, 25-letniego Irakijczyka i 19-letniego Syryjczyka.



Napastnika zatrzymali przechodnie, którzy wezwali policję. W momencie ataku 70-latek był pijany. Jak informuje AFP, mężczyzna ma niemieckie i rosyjskie obywatelstwo.



Początkowo 70-latek został oskarżony o napaść i zwolniono go do domu. W środę prokuratorzy uznali jednak, że była to "politycznie motywowana" próba zabójstwa i wydali formalny nakaz aresztowania.

Mężczyzna zeznał, że "jest wściekły z powodu polityki azylowej Niemiec, w wyniku której w ostatnich latach do kraju napłynęło ponad milion uchodźców i migrantów" - pisze AFP.