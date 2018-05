Niemcy: 89-letnia Haverbeck w więzieniu za negowanie Holokaustu

​89-letnia Ursula Haverbeck, która nie stawiła się w więzieniu w celu odbycia kary za negowanie Holokaustu, została zatrzymana i osadzona w zakładzie karnym w Bielefeld (Nadrenia Północna-Westfalia) - poinformowała w poniedziałek prokuratura i policja.

Zatrzymano ją w jej domu w miejscowości Vlotho w Westfalii. Haverbeck, skazywana kilkakrotnie za podżeganie do nienawiści, miała 2 maja rozpocząć odbywanie kary dwóch lat pozbawienia wolności, na jaką skazał ją sąd w Verden w Dolnej Saksonii za kwestionowanie zbrodni nazistowskich, co było pierwszym prawomocnym wyrokiem orzeczonym wobec niej.



Haverbeck negowała Holokaust w licznych artykułach zamieszczanych w wydawanej w Verden gazecie "Stimme des Reiches" (Głos Rzeszy). Kobieta należy do założycieli Stowarzyszenia ds. Rehabilitacji Prześladowanych za Negowanie Holokaustu (VRBHV). Za negowanie zbrodni popełnionych przez III Rzeszę, a w szczególności Holokaustu, grozi w Niemczech kara pozbawienia wolności do lat pięciu