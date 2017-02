Niemcy: Ciężarna kobieta zakładnikiem nożownika

Uzbrojony w nóż mężczyzna zabarykadował się na terenie ośrodka dla migrantów w Hamburgu i wziął za zakładnika kobietę w ciąży. Interweniowały jednostki specjalne niemieckiej policji – podał serwis internetowy gazety "Bild".

Zdjęcie Do akcji wkroczyły specjalne jednostki policji (zdjęcie ilustracyjne) /BORIS ROESSLER / DPA /AFP

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w hamburskiej dzielnicy Hammerbrook, gdzie mieści się ośrodek dla migrantów. Uzbrojony w nóż mężczyzna zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, biorąc za zakładnika będącą w ciąży kobietę. Jak twierdzi "Bild", to najprawdopodobniej partnerka mężczyzny.

Reklama

Wezwane na miejsce jednostki specjalne niemieckiej policji przeprowadziły szturm na budynek. Po chwili z ośrodka wyprowadzona została kobieta, która nie doznała obrażeń. Natomiast mężczyzna miał się ranić w momencie wejścia funkcjonariuszy do pomieszczenia i został przewieziony do szpitala. Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał.

Motywy działanie mężczyzny, który według lokalnych mediów jest migrantem, nie są znane.