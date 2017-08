Niemcy: Dodatkowe miliony euro na uchodźców

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała w piątek zwiększenie niemieckiej pomocy dla uchodźców do 50 mln euro. "Na waszą działalność nie może zabraknąć pieniędzy" - oświadczyła Merkel po spotkaniu z wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców Filippo Grandim i dyrektorem generalnym Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Williamem Lacy Swingiem.

Zdjęcie Wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców Filippo Grand, Kanclerz Niemiec Angela Merkel i dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) William Lacy Swing /PAP/EPA/CLEMENS BILAN /PAP/EPA

Szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że Europa ponosi odpowiedzialność za warunki, w jakich przebywają migranci, którzy zostali zatrzymani przez libijską straż przybrzeżną przy próbie przedostania się do Europy i skierowani do obozów na terenie Libii. Musimy zagwarantować im humanitarne standardy pobytu - powiedziała Merkel, dodając, że właśnie wysoki komisarz ONZ oraz IOM o to się troszczą.

"Na waszą działalność nie może zabraknąć pieniędzy" - oświadczyła Merkel po spotkaniu w Berlinie poświęconym przede wszystkim migracji z Libii do Europy.

Merkel opowiedziała się za zawarciem w przyszłości umowy z Libią na wzór obowiązującego od ponad roku porozumienia z Turcją.

Ankara zobowiązała się do przyjmowania od Grecji nielegalnych migrantów, natomiast UE wyraziła zgodę na przyjmowanie w zamian takiej samej liczby uchodźców mających szanse na otrzymanie azylu. Merkel zastrzegła, że w przeciwieństwie do Turcji rząd libijski nie panuje nad całym terytorium kraju.

Grandi zaapelował do krajów UE o uzgodnienie jednolitej polityki migracyjnej. "Europa powinna mówić w tej sprawie jednym głosem" - powiedział wysoki komisarz ONZ. Zaproponował zwiększenie europejskiego kontyngentu uchodźców wymagających ochrony z 20 tys. do 40 tys.osób.

Swing podziękował Merkel za "odważną i wizjonerską" decyzję o udzieleniu pomocy uchodźcom i migrantom, którzy w minionych trzech latach dotarli do Niemiec. "Niemcy są najbardziej wielkodusznym krajem, jeśli chodzi o postępowanie z uchodźcami" -powiedział szef IOM.

"Niemcy mogą być dumni ze swojego rządu" -dodał.