Niemcy: Katoliccy wolontariusze dla uchodźców

Ponad 100 tys. wolontariuszy Kościoła katolickiego uczestniczy w działaniach służących integracji uchodźców w Niemczech - takie dane opublikował w czwartek niemiecki Episkopat. Zawodowo pomocą dla uchodźców zajmuje się 5,9 tys. ludzi Kościoła. Imponuje też budżet przeznaczony na ten cel.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /AFP

Niemieckie diecezje i kościelne organizacje charytatywne przeznaczyły w zeszłym roku na pomoc dla uchodźców ponad 127 mln euro. 53,4 mln z tej kwoty Kościół katolicki wydał na integrację migrantów w Niemczech, a 74,3 mln na projekty w krajach, z których emigruje najwięcej osób.



Niemiecki Kościół troszczy się ponadto o zakwaterowanie migrantów. W zeszłym roku diecezje katolickie przekazały na ten cel co najmniej 1380 budynków. Wiele miejsca dla uchodźców zorganizowały też zakony. Placówki kościelne realizują projekty budowlane z tanimi mieszkaniami, które mają być przeznaczone zarówno dla uchodźców, jak i dla obywateli Niemiec o niskich zarobkach.



"Udana integracja uchodźców w naszym społeczeństwie sprawi, że nowo przybyli i rdzenni mieszkańcy w takim samym stopniu będą się identyfikowali z naszą wspólnotą i będą ją współtworzyli" - powiedział arcybiskup Stefan Hesse, przewodniczący komisji Episkopatu ds. migracji.



W Niemczech jest 23,6 mln katolików, co stanowi 28,5 proc. ludności kraju. Największy odsetek katolików mieszka w graniczącym z Francją Kraju Saary - 60 proc. Katolicy stanowią 51 proc. mieszkańców Bawarii. W Niemczech wschodnich katolicy stanowią od 3 do 9 proc. ludności.



W zeszłym roku liczba księży spadła z 18,6 tys. w 1995 roku do 13,8 tys. Jest wśród nich prawie 2,5 tys. duchownych z zagranicy, głównie z Indii i Polski. Od 1990 roku z Kościoła katolickiego występuje co roku ponad 100 tys. osób; w 2016 roku 162 tys., o 10,9 proc. mniej niż rok wcześniej.



Opublikowana przez Konferencję Episkopatu Niemiec broszura zawierająca szczegółowe dane o niemieckim Kościele katolickim dostępna jest na stronie internetowej Episkopatu.