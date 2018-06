Niemcy: Lwy, tygrysy i jaguar uciekły z zoo

Pięć groźnych zwierząt uciekło w piątek z zoo w Lunebach na zachodzie Niemiec. Służby szukają dwóch lwów, dwóch tygrysów i jaguara - donosi BBC.

Zdjęcie Tygrysy w zoo w Hamburgu /East News

Policja apeluje do mieszkańców Lunebach, by pozostali w domach. Prosi też o informację, gdyby ktoś przypadkiem zobaczył zwierzę. Funkcjonariusze proszą, by niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby, bo "uciekinierzy" są niebezpieczni.

Reklama

Z zoo w Lunebach uciekł też niedźwiedź, ale został już zastrzelony.



Niemieckie media informują, że zwierzęta uciekły z zoo w trakcie nocnych potężnych ulew, które nawiedziły Lunebach. Doszło tam do małej powodzi, a zwierzęta skorzystały z okazji, by opuścić zoo.

Zoo w Lunebach powstało w 1965 r. i początkowo zajmowało się jedynie psami, małpami i dzikami. Dziś może pochwalić się 400 gatunkami, a placówkę co roku odwiedza 70 tys. ludzi.