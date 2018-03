​Niemcy: Nakaz aresztowania zabójcy 17-latki

W związku z dokonanym w poniedziałek przy użyciu noża zabójstwem 17-letniej dziewczyny we Flensburgu na północy Niemiec wydano nakaz aresztowania podejrzanego o ten czyn 18-letniego mężczyzny - poinformowała w środę prokuratura.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak podały dzienniki "Bild" i "Flensburger Tageblatt", aresztowany jest pochodzenia afgańskiego.

17-latkę z zadanymi nożem ciężkimi ranami znaleziono w poniedziałek wieczorem w mieszkaniu w wielorodzinnym domu we Flensburgu. Mimo podjętej przez ekipę ratunkową reanimacji zmarła jeszcze w mieszkaniu.

Na temat motywów i tła czynu nic na razie nie wiadomo. Nie ma też oficjalnych informacji w sprawie pochodzenia i narodowości ofiary oraz jej domniemanego zabójcy. Nóż, którym zaatakowano dziewczynę, jest w posiadaniu policji.

Jak podał na swej stronie internetowej "Flensburger Tageblatt", 17-latka miała mieszkanie w wielorodzinnym domu, gdzie straciła życie. Według sąsiadów, podejrzany bardzo często ją tam odwiedzał.

W ubiegłym tygodniu w Berlinie 14-letnia Keira G. także została zamordowana nożem w mieszkaniu. Podejrzany o ten czyn jej 15-letni kolega szkolny z niemieckim obywatelstwem przebywa w areszcie. Według prokuratury, motywy którymi się kierował, nie są na razie jasne.

Policja poinformowała we wtorek o wszczęciu dochodzenia przeciwko założycielowi antyislamskiego ruchu Pegida Lutzowi Bachmannowi, którego usunięty już wpis na Twitterze głosił: "Zabójstwo Keiry G. Chyba wyszło już na jaw: bestia z Kaukazu, Edgar H., czeczeński muzułmanin i eks-uchodźca". Wpis zawierał też link do profilu na Facebooku, należącego według policji do osoby innej niż podejrzany.

"Prowadzimy dochodzenie w związku z pomówieniem, fałszywym podejrzeniem i podżeganiem do nienawiści narodowościowej" - powiedział policyjny rzecznik. Sam Bachmann napisał na Twitterze, że jego wpis nie był żadnym stwierdzeniem faktów, na co ma wskazywać sformułowanie "chyba".