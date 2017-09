Niemcy: Ostatnie sondaże przed wyborami

Na dwa dni przed wyborami w Niemczech w sondażach nadal prowadzi koalicja CDU/CSU, która wyprzedza SPD. W ostatnich dniach poparcie dla eurosceptycznej AfD wzrosło o dwa punkty procentowe. Na ugrupowanie chce głosować 13 proc. respondentów. Angela Merkel pozostaje liderem sondaży, ale jej wizerunek może ucierpieć po ujawnieniu opinii ekspertów z Bundestagu, którzy stwierdzili, że Merkel pozwalając na wejście migrantów w 2015 roku, nie miała do tego żadnych podstaw prawnych.

Zdjęcie Niemiecki Bundestag / FABRIZIO BENSCH /FORUM Świat Wybory w Niemczech: Radykalna prawica w parlamencie?

Poparcie dla CDU i SPD utrzymuje się od wielu dni na tym samym poziomie. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to chadecy zdobyliby ok. 36 proc. głosów, natomiast socjaldemokraci ok. 23 proc. Na trzecie miejsce zdecydowanie wysunęła się eurosceptyczna AfD, której poparcie - zdaniem wielu ekspertów - może jeszcze w najbliższych godzinach wzrosnąć.



W Niemczech nie obowiązuje cisza wyborcza, więc liderzy AfD mają kilkadziesiąt godzin aby w kampanii nagłaśniać fakt, że kanclerz Angela Merkel pozwalając na niekontrolowany napływ imigrantów obniżyła bezpieczeństwo Niemiec i działała bez podstaw prawnych.

Przedstawiciele AfD już teraz zapowiadają, że gdy wejdą do Bundestagu zażądają powołania specjalnej komisji parlamentarnej, której zadaniem będzie wyjaśnić nieprawidłowości w polityce migracyjnej. FDP oraz lewica zamierzają poprzeć powstanie takiej komisji.

Wybory do Bundestagu odbędą się 24 września. Lokale wybiorcze będą otwarte od 8:00 do 18:00. Głosy oddane drogą listową muszą być dostarczone lub wysłane pocztą do godziny 18:00, 22 września.