Niemcy: Pasażerowie samolotu przeżyli chwile grozy

Pasażerowie lecący samolotem linii lotniczych Emirates przeżyli chwile grozy. Maszyna lądowała w czwartek na lotnisku w Duesseldorfie w Niemczech podczas potężnej wichury.

Piloci Airbusa 380, pomimo niesprzyjającym warunków pogodowych, postanowili wylądować na docelowym lotnisku.

Podczas podchodzenia do lądowania musieli zmierzyć się z niezwykle silnym wiatrem, by prawidłowo wyrównać maszynę nad pasem. Kiedy maszyna dotknęła podłoża, uderzył w nią kolejny podmuch bocznego wiatru.



Wideo ukazujące moment lądowania Airbusa opublikowano na YouTube. Widać na nim, jak piloci walczą, by utrzymać samolot na pasie.



W czwartek przez Niemcy przeszedł orkan Ksawery, który wieczorem dotarł nad Polskę. Żywioł siał spustoszenie, sparaliżował kolej, łamał drzewa i zrywał dachy.

W Niemczech w wyniku wichur zginęło co najmniej siedem osób. Wiatr osiągał prędkość 120-150 km/h.