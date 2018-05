Niemcy: Policja szturmuje ośrodek dla uchodźców

Setki policjantów wtargnęło do ośrodka dla uchodźców w Ellwangen (Badenia-Wirtembergia). Kilka dni temu funkcjonariuszom nie udało się przewieźć stamtąd Togijczyka, który miał zostać wydalony z Niemiec.

Zdjęcie Akcja policji w niemieckim ośrodku dla uchodźców /KOHLS/SDMG /PAP/EPA

Cztery dni po nieudanej deportacji Togijczyka niemiecka policja ponownie pojawiła się w ośrodku dla uchodźców w Ellwangen (Badenia-Wirtembergia). Tym razem w akcji wzięło udział kilkuset policjantów.

Reklama

Pierwsza wizyta funkcjonariuszy miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek (30.04.2018). Policyjny radiowóz przyjechał po 23-letniego Togijczyka, aby deportować go do ojczyzny. Policjanci zostali jednak otoczeni przez ok. 150 uchodźców, a kiedy sytuacja eskalowała, przerwano akcję. Mężczyzna, który miał zostać wydalony z Niemiec, zniknął.

Policja nadal go szuka. - Deportacja pozostaje naszym celem - powiedział rzecznik policji w Aalen. Zapowiedział, że o szczegółach policyjnej obławy poinformuje po jej zakończeniu. Świadkowie zajścia twierdzą, że funkcjonariusze zatrzymali kilku uchodźców, a jeden z zatrzymanych został przewieziony w inne miejsce. Niemiecka Agencja Prasowa (DPA) donosi, że są ranni. Uchodźcy doznali obrażeń, uciekając przez okna. Rany odniosło także trzech funkcjonariuszy policji.

Redakcja Polska Deutsche Welle