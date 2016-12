Niemcy: Pożar symulatora lotów koło portu lotniczego we Frankfurcie

Pożar symulatora lotów – repliki kabiny samolotu pasażerskiego - w jednym z budynków koło portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem spowodował w czwartek konieczność ewakuacji ok. 200 osób. Jedną osobę odwieziono do szpitala z objawami zatrucia dymem.

Gaszenie symulatora znajdującego się w budynku należącym do linii lotniczych Condor zajęło 45 minut. Agencja dpa pisze, powołując się na policję, że przyczyną pożaru była prawdopodobnie usterka techniczna.

Portal hessenschau.de informuje, że straż pożarna oszacowała spowodowane pożarem straty na 3,5 miliona euro.

Nie doszło do zakłóceń w pracy frankfurckiego lotniska.