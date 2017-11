Niemcy: Pożar w ośrodku dla uchodźców

Jedna osoba straciła życie, a 14 odniosło obrażenia na skutek pożaru, jaki w nocy z wtorku na środę wybuchł w ośrodku dla osób starających się o azyl w Bambergu na północy Bawarii - poinformowała niemiecka policja. Przyczyny pożaru jeszcze nie ustalono.

Zdjęcie Niemiecka straż pożarna /AFP

Na razie nieznana pozostaje też tożsamość ofiary śmiertelnej. Sześć z 14 rannych osób przewieziono do szpitala.

Pozostałych mieszkańców ośrodka umieszczono tymczasowo w niezamieszkanych lokalach w innych częściach placówki. Według policji ogółem w ośrodku zarejestrowanych było 163 osób.

Ok. godz. 3.30 w środę policja dostała zgłoszenie dotyczące gęstego dymu na terenie ośrodka. Przybyła na miejsce straż pożarna zdołała szybko ugasić ogień.

Bamberg położony jest ok. 45 km na północ od Norymbergi, w historycznej krainie Górna Frankonia. Jak pisze dpa, obecnie w Górnej Frankonii przebywa ok. 1,2 tys. osób ubiegających się o azyl w Niemczech, a region ma możliwość przyjęcia ok. 3,4 tys. osób.