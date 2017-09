Niemcy: Radykalny imam stanął przed sądem

W Sądzie Krajowym w Celle w Dolnej Saksonii przy zachowaniu wyjątkowych środków bezpieczeństwa rozpoczął się proces radykalnego islamisty Abu Walaa. Jest on oskarżany o to, że głosi nawołujące do nienawiści kazania i wykorzystuje meczet do werbunku bojowników islamskich, którzy następnie byli wysyłani do Syrii i Iraku.

Zdjęcie Proces odbywa się przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa /AFP

33-letni Irakijczyk Abu Walaa - zdaniem prokuratury - należy do najgroźniejszych islamistów przebywających obecnie na terenie Niemiec.

Walaa jako imam nawołuje do dżihadu i prowadzi rekrutację bojowników dla tak zwanego Państwa Islamskiego.

Razem z nim na ławie oskarżonych zasiadło czterech mężczyzn w wieku od 27 do 51 lat, którym niemiecka prokuratura zarzuca rekrutowanie islamskich ochotników.

Wszystkim oskarżonym prokuratura zarzuca wspieranie i udział w międzynarodowej organizacji terrorystycznej. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Proces w Celle odbywa się przy podwyższonych środkach bezpieczeństwa. Oskarżeni byli eskortowani do sądu przez specjalny oddział antyterrorystyczny SEK. Podczas rozprawy przez cały czas przebywali w specjalnym miejscu odgrodzonym szybą pancerną.

Abu Walaa wygłaszał kazania i prowadził seminaria islamskie na terenie całych Niemiec. Jak twierdzi prokuratura, kontaktował się z nim m.in. tunezyjski terrorysta Anis Amri, który w grudniu 2016 roku zamordował polskiego kierowcę, a następnie porwaną jego ciężarówką wjechał w tłum ludzi, zabijając 11 osób.