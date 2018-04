Niemcy: Samochód wjechał w tłum ludzi

Pojazd wjechał w tłum ludzi w Muenster na zachodzie Niemiec. Służby informują o kilku ofiarach śmiertelnych i 30 osobach rannych. Na razie nie wiadomo, czy był to atak terrorystyczny.

O trzech ofiarach śmiertelnych i 30 rannych poinformowała gazeta "Rheinische Post", powołując się na źródła w kręgach policyjnych. Rzecznik niemieckiej policji poinformował o "kilku" zabitych. Potwierdził, że rannych zostało około 30 osób. "Westfalische Nachrichten", powołując się na rzecznika straży pożarnej, podaje, że ucierpiało 50 osób.

Na miejscu są służby ratownicze. Według portalu tygodnika "Der Spiegel", napastnik popełnił samobójstwo.

Służby bezpieczeństwa nie wykluczają, że był to atak terrorystyczny. Obecnie sprawdzany jest samochód w poszukiwaniu materiałów wybuchowych.

Policja zamknęła ulice w centrum miasta. Apeluje, by unikać okolicy Kiepenkerl. To właśnie tam doszło do zdarzenia.

Odwołano planowaną na popołudnie manifestację miejscowych Kurdów w Muenster.

