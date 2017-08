Niemcy: Sklepy Aldi wycofują ze sprzedaży wszystkie jajka

Sieć sklepów Aldi ogłosiła w piątek wycofanie ze sprzedaży na terenie całego kraju wszystkich jajek. Ma to związek ze skandalem wokół milionów jajek importowanych z sąsiedniej Holandii, które były skażone zakazanym środkiem owadobójczym.

Chodzi o krok "wyłącznie zapobiegawczy" - podała niemiecka firma, która już na początku tygodnia wycofała z półek wszystkie jajka od producentów holenderskich.



W Szwajcarii sklepy Aldi wycofały w piątek ze sprzedaży jajka pochodzące z importu - podały lokalne media. Szwajcarskie władze, popierając te działania, apelują jednocześnie do konsumentów, by nie wpadali w panikę.



Skandal rozpoczął się wraz z ujawnieniem, że holenderscy hodowcy drobiu do walki z atakującym ptaki roztoczem znanym jako ptaszyniec kurzy użyli zakazanej w hodowli w celach spożywczych substancji owadobójczej fipronil.



Śledztwo wykazało następnie, że środek zawierający fipronil został także dostarczony do niemieckich hodowców drobiu, a z dnia na dzień rośnie liczba potencjalnie skażonych jajek.



Minister rolnictwa Dolnej Saksonii Christian Meyer ocenił w piątek na antenie telewizji ZDF, że może chodzić nawet o 10 milionów sztuk, podczas gdy w czwartek wieczorem federalny minister rolnictwa Christian Schmidt mówił o "co najmniej trzech milionach".



Minister rolnictwa Nadrenii-Północnej Westfalii Christina Schulze Foecking powiedziała na łamach dziennika "Rheinische Post", że należy się spodziewać "dużo większej liczby skażonych jajek, w obliczu informacji napływających każdego dnia z Holandii".



To właśnie graniczące z Holandią landy Nadrenia-Północna Westfalia i Dolna Saksonia są najbardziej narażone na skutki skandalu, choć objął on już 12 ze wszystkich 16 niemieckich krajów związkowych - powiedział w czwartek minister Schmidt.



Holenderski związek hodowców drobiu ocenił, że ich straty sięgają "wielu milionów euro".



W przypadku spożycia przez człowieka dużych ilości fipronilu może on być szkodliwy dla nerek, wątroby i tarczycy - podały w czwartek holenderskie służby ds. bezpieczeństwa żywności NVWA. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "umiarkowanie toksyczną".