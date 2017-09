Niemcy: Spór o sprowadzanie rodzin migrantów

Pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw uchodźców Frank-Juergen Weise opowiedział się za pełnym umożliwieniem migrantom sprowadzania swoich rodzin. Z kolei szef niemieckiego MSW Thomas de Maiziere podtrzymuje swoje stanowisko, aby ograniczyć napływ rodzin uchodźców. Kanclerz Angela Merkel podejmie decyzje w tej sprawie na początku przyszłego roku - o ile jej partia wygra niedzielne wybory.

"Jeżeli sprowadzimy członków rodzin migrantów, wtedy osoby te łatwiej i szybciej zintegrują się w społeczeństwie" - powiedział w telewizji SWR Frank-Juergen Weise.



Z tezą tą nie zgadza się bawarska partia CSU. W ubiegłym roku niemiecki rząd zawiesił na dwa lata procedurę sprowadzania rodzin w przypadku migrantów, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy, lecz zostali objęci tak zwaną ochroną uzupełniającą. Tego rodzaju ochrona jest przyznawana osobom, którym nie grożą bezpośrednio prześladowania, ale w których kraju pochodzenia toczy się wojna lub stosowane są tortury.



CSU oraz Thomas de Maiziere chcą przedłużenia tej decyzji. SPD oraz opozycja żądają jej zniesienia. Kanclerz wielokrotnie informowała, że decyzja w sprawie ewentualnego łączenia rodzin migrantów zostanie podjęta najwcześniej na wiosnę przyszłego roku.



Według informacji Federalnego Urzędu do spraw Migracji i Uchodźców, obecnie prawie 270 tysięcy uchodźców uzyskałoby prawo do sprowadzenia do Niemiec swoich bliskich.