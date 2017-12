Niemcy: Sylwester 2017 ze strefami bezpieczeństwa dla kobiet

W obawie przed powtórką wydarzeń z nocy sylwestrowej w Kolonii sprzed dwóch lat niemieckie metropolie zaostrzyły środki ostrożności. W Berlinie i Frankfurcie nad Menem powstały specjalne strefy bezpieczeństwa dla kobiet.

Zdjęcie Przygotowania do imprezy sylwestrowej w Berlinie /RALF HIRSCHBERGER /AFP

W sylwestrową noc w stolicy Niemiec w pobliżu Bramy Brandenburskiej stanie specjalny namiot, w którym schronienie i pomoc ewentualnie znajdą napastowane kobiety. Przez całą noc dyżurować tam będą eksperci w zakresie interwencji kryzysowych. Pomysł wyszedł od berlińskiej policji. Utworzy ona też w pobliżu namiotu mobilny posterunek. Całość oflankuje namiot, w którym mieścić się będzie punkt medyczny Czerwonego Krzyża.

Reklama

W tym roku władze Berlina, mając na uwadze, że w Sylwestra ubiegłego roku 14 kobiet złożyło podczas wielkiego party pod Bramą Brandenburską doniesienie, zatroszczyło się o to, by nad bezpieczeństwem osób bawiących się w samym sercu miasta czuwało 1600 policjantów.

Kolonia dmucha na zimne

Stolica Bawarii Monachium pierwsze pozytywne doświadczenia dot. stref bezpieczeństwa dla kobiet zebrała już podczas festynu piwa (Oktoberfest) w październiku tego roku. Około 260 napastowanych kobiet znalazło tam schronienie, a 30 spośród nich złożyło później doniesienie.

Nad bezpieczeństwem podczas sylwestrowej zabawy w Kolonii czuwać będą patrole policyjne i cywilni funkcjonariusze w liczbie 1400 osób. Wzmożone kontrole, większa liczba kamer wideo oraz lepsze oświetlenie między dworcem głównym i kolońską katedrą mają pomóc wyeliminować ryzyko napaści seksualnych czy rabunkowych na kobiety, jak miało to miejsce w 2015 roku. Wtedy przestępstw tych dopuścili się w większości uchodźcy z krajów Afryki Płn., którzy atakowali w dużych grupach.

W tym roku na placu między dworcem i katedrą nie będzie wolno przebywać większym grupom osób.

Władze miasta zainstalują także specjalny punkt, w którym czuwać będą pracownicy socjalni oraz psychologowie. Jednak jak stwierdził minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul (CDU) " nie ma stuprocentowej gwarancji, gdyż trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja w pojedynczych przypadkach".

Ogrodzenia i dodatkowe posterunki policji

Do sylwestrowych imprez pod gołym niebem przygotowują się także Hamburg i Frankfurt. W Hamburgu nad bezpieczną zabawą czuwać będzie ponad 500 policjantów. Na centralnym deptaku handlowym Jungfernstieg nad Alster zainstalowano dodatkowy system monitoringu, a w okolicach Reeperbahn drugi mobilny posterunek policji. Miasto zadbało także o lepsze oświetlenie zaułków oraz rozstawiło zapory.

We Frankfurcie nad Menem powstała po raz drugi z rzędu strefa bezpieczeństwa w okolicy mostu Eiserner Steg. Podobnie jak w ubiegłym roku w centrum miasta nie zabraknie patroli policyjnych liczących ponad 600 funkcjonariuszy.

By nie doszło do ataku terrorystycznego jak podczas jarmarku świątecznego na Breitscheidplatz w Berlinie w ubiegłym roku, w pobliżu mostu wzniesiono też ogrodzenie o długości 500 metrów oraz rozstawiono betonowe zapory, a u wejścia na most zawieszony został ogromny świecący balon, zapewniający lepszą widoczność.

Związki zawodowe policji krytyczne

Niemieckie związki zawodowe policji (DPolG) krytycznie oceniają wprowadzenie stref bezpieczeństwa dla kobiet. Szef DPolG Rainer Wendt powiedział w sobotnim wydaniu dziennika "Osnabrücker Zeitung", że "ten, kto wpadł na taki pomysł, nie zrozumiał wymiaru politycznego takiego przedsięwzięcia".

Jego zdaniem utworzenie takich stref oznacza wysłanie "fatalnego sygnału", który sugeruje , że są tzw. strefy bezpieczne i mniej bezpieczne. Jednocześnie oznacza to "koniec z równouprawnieniem, swobodą i samostanowieniem".

Jak zaznaczył Rainer Wendt, kobiety powinny mieć prawo do tego, by wszędzie czuć się bezpiecznie.

Alexandra Jarecka, Redakcja Polska Deutsche Welle