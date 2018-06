Niemcy: Szef MSW stawia A.Merkel nowe ultimatum

W Monachium na specjalnym posiedzeniu kierownictwo CSU zdecydowało, że Angela Merkel ma jeszcze dwa tygodnie, aby zgodzić się na propozycje Horsta Seehofera w kwestii zaostrzenia polityki azylowej i migracyjnej. W odpowiedzi Angela Merkel w trybie pilnym zwołała na dziś po południu w Berlinie kryzysowe spotkanie najważniejszych polityków w CDU. Na razie nie jest znana decyzja partii w tej sprawie.

W dalszym ciągu nie ma porozumienia pomiędzy CDU i CSU w kwestii odsyłania z niemieckiej granicy zarejestrowanych wcześniej imigrantów, co zdecydowanie odrzuca Angela Merkel. "Stawką jest jedność Europy i spójność Niemiec" - napisał Seehofer we "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dodając, że sytuacja jest poważna, ale ciągle możliwa do rozwiązania.



Seehofer mówi, że oczekuje porozumienia, ale jednocześnie zarzuca Angeli Merkel upór i brak woli do kompromisu. "Już dłużej nie mogę pracować z tą kobietą" - cytuje wypowiedź Seehofera "Welt am Sonntag". Kanclerz intensywnie szuka wsparcia wśród polityków CDU oraz wśród innych przywódców państw Unii Europejskiej.

Kryzys rządowy starają się wykorzystać partie opozycyjne. Po liberałach z FDP także partia Zielonych zapowiada gotowość do współrządzenia. "Jeżeli obecny rząd upadnie, to jesteśmy gotowi rozmawiać o udziale w koalicji" - oświadczyła w lewicowym "Tegeszeitung" szefowa frakcji Zielonych Katrin Goering-Eckhard.