Niemcy: Wolfgang P. skazany na dożywocie

Sąd krajowy w Norymberdze skazał wiązanego z ekstremistycznym ruchem Obywatele Rzeszy 50-letniego Wolfganga P. na dożywocie za dokonane w ubiegłym roku zabójstwo policjanta, który brał udział w interwencji w jego domu.

Sąd nie przychylił się do stanowiska obrończyni oskarżonego, że było to zabójstwo nieumyślne, co oznaczałoby znacznie łagodniejsza karę. Sentencja wyroku obejmuje także zranienie dwóch innych policjantów, co zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa.

W połowie października 2016 roku P. ostrzelał funkcjonariuszy jednostki specjalnej, którzy mieli pomóc w skonfiskowaniu około 30 sztuk broni palnej w jego domu w Georgensgmuend w powiecie Roth na północnym zachodzie Bawarii. Interwencję podjęto w związku z powziętym przez władze podejrzeniem, że znany jako myśliwy mężczyzna zaczął być zagrożeniem dla otoczenia. Jeden z ostrzelanych poniósł śmierć, a dwaj inni zostali ranni.

Adwokatka oskarżonego oceniła interwencję jako "dyletancką" i zbędną, natomiast według prokuratora oddając z ukrycia 11 strzałów P. chciał zabić bądź ranić jak najwięcej ludzi.

Jak pisze agencja dpa, cała sprawa zwróciła uwagę opinii publicznej na ruch Obywatele Rzeszy, znany wcześniej praktycznie tylko ekspertom organów ścigania. Skupia on ludzi bojkotujących obecne państwo niemieckie m.in. poprzez konsekwentne niewykonywanie decyzji administracyjnych. Sam P. oddał na początku 2016 roku swój dowód osobisty urzędowi meldunkowemu.