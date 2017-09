Niemcy: Zatrzymano szantażystę, który groził zatruciem żywności

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymany w piątek mężczyzna to szantażysta, który groził, że umieści w supermarketach w Niemczech i innych krajach zatrute artykuły spożywcze, jeśli nie dostanie od sieci handlowych ponad 10 mln euro - podała w sobotę policja.

Zdjęcie Niemiecka policja /Daniel Kopatsch /PAP/EPA

Mężczyzna jest uważany za "szczególnie podejrzanego"; podejrzenie, że to on dopuścił się próby szantażu, umocniło się - podkreśliły we wspólnym oświadczeniu policja i prokuratura w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia na południowym zachodzie Niemiec.

Prokuratura jeszcze w sobotę postara się o wydanie nakazu aresztowania - dowiedziała się dpa.

Wcześniej policja informowała o zatrzymaniu 55-latka w miejscowości Ofterdingen, ale zaznaczała, że nie ma pewności, czy to on jest autorem gróźb.

Podejrzany został zatrzymany dzięki informacjom otrzymanym od mieszkańców; mężczyzna dotąd nie ustosunkował się do zarzucanych mu czynów - podała policja.

W mailu wysłanym do policji, koncernów handlowych i organizacji konsumenckich sprawca groził, że do soboty umieści w sklepach 20 produktów żywnościowych zawierających truciznę, jeżeli nie otrzyma okupu w wysokości kilkunastu milionów euro. Szantażysta nie sprecyzował, o jakie produkty chodzi ani w jakim regionie i w jakich sklepach je rozmieści, zapowiedział jedynie, że chce uderzyć w przedstawicielstwa niemieckich koncernów żywnościowych w całym kraju i za granicą.