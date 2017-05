Niemcy "zrobią wszystko, by pomóc Macronowi wzmocnić UE"

Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble powiedział we wtorek, że Niemcy zrobią wszystko, co w ich mocy, by pomóc nowemu prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi wzmocnić UE oraz jej unię walutową.

Zdjęcie Wolfgang Schaeuble /AFP

Minister zastrzegł jednak, że niektóre pomysły Macrona, jak utworzenie funkcji ministra finansów strefy euro, wymagałyby zmian w traktatach unijnych, co jego zdaniem nie jest obecnie realistycznym założeniem.

Dzień wcześniej kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że Berlin pomoże Macronowi w przeprowadzeniu reform gospodarczych. Pytana o konkretne pomysły na współpracę, Merkel zastrzegła, że chce poczekać na propozycje ze strony francuskiego prezydenta, by "zorientować się, gdzie istnieją zbieżności".

Również we wtorek propozycje nowego prezydenta Francji skomentował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który powiedział, że "co do zasady" popiera pomysł powołania ministra finansów strefy euro, jednak "najpierw trzeba się nad tym zastanowić".

"Czy miałby on, i tylko on, oczywiście pod kontrolą Parlamentu Europejskiego, modyfikować budżety narodowe?" - zastanawiał się Juncker podczas debaty w Brukseli.

Dodał, że popiera projekt Macrona dotyczący utworzenia budżetu strefy euro, jednak po zakończeniu debaty - według źródeł unijnych - zastrzegł, że jest przeciwny pomysłowi prezydenta elekta dotyczącemu utworzenia parlamentu strefy euro.

Głównymi założeniami programu wyborczego Macrona w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej było zacieśnienie współpracy z Berlinem i umocnienie pozycji Francji w Unii Europejskiej. Prezydent elekt proponował też utworzenie budżetu strefy euro oraz powołanie ministra finansów eurolandu.