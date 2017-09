Niemiecka prasa ostro krytykuje Trumpa

Huragany przetaczające się przez USA są najlepszym dowodem na zmiany klimatyczne, których istnienia amerykański prezydent nie chce przyjąć do wiadomości.

Ekonomiczny dziennik "Handelsblatt" pisze o polityce klimatycznej nowego rządu USA: "Donald Trump, który obwieścił, że zmiany klimatyczne to "wymysł Chińczyków", może teraz przekonać się na własne oczy, jakie następstwa mogą mieć ekstremalne zjawiska pogodowe. Byłoby cynizmem uznać kataklizmy dotykające teraz Stany Zjednoczone za nauczkę dla prezydenta-ignoranta. Niewątpliwie jednak byłoby dobrze, gdyby prezydent Trump ze względu na aktualną sytuację raz jeszcze krytycznie zrewidował swoje stanowisko. Ponieważ, jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, zdolności Trumpa do przyswajania wiedzy są bardzo ograniczone, trzeba spróbować w inny sposób uwrażliwić go na ten problem. Trump nie będzie raczej chciał nieustannie zajmować się kwestią, jak przygotować się na następstwa zmian klimatycznych. I tu koło się zamyka. Huragany przechodzące nad USA mogłyby okazać się przydatne, żeby otworzyć prezydentowi oczy na zmiany klimatyczne. On może dalej je negować, ale z ich bezspornymi następstwami będzie miał nieustannie do czynienia".

"Suedwest-Presse" z Ulm zaznacza, że "wysoka temperatura wody w regionach tropikalnych jest prawdopodobnie następstwem zmian klimatycznych. Poważne szkody wywołane przez huragany Harvey i Irma w USA są przede wszystkim następstwem bezmyślnego podejścia do środowiska naturalnego. Amerykanie powinni spojrzeć na listę swoich grzechów. Mogliby jak najbardziej wyjaśnić prezydentowi, że wystarczy garnek z wodą, by przekonać się, że na skutek ocieplenia wytwarza się więcej pary wodnej. I powinni oni jak inne narody zrozumieć, że przyroda odbiera sobie przestrzeń, którą jej odebrano".

"Mitteldeutsche Zeitung" podkreśla, że "kiedy, jak nie właśnie teraz jest czas, by mówić o odpowiedzialności ludzi za ocieplenie oceanów. Dla naukowców, którzy trzeźwo analizują fakty, już od dawna jasny jest przyczynowy związek między wyższą temperaturę wody w morzach i oceanach, i niszczycielską siłą huraganów. Być może nie ma jeszcze na to wystarczających dowodów statystycznych, ale bardzo wiele na to wskazuje. Prezydent Donald Trump nie chce przyjąć do wiadomości problemów wynikających ze zmian klimatycznych z powodów ideologicznych i taktycznych. Próbuje ideologizować naukę. To zarzucać będą mu wnuki ofiar niszczycielskiej Irmy".

"Koelner Stadt-Anzeiger" uważa, że "najbardziej irytującą cechą wielu amerykańskich polityków z otoczenia Trumpa jest negowanie rzeczywistości. Rzadko kiedy było to tak wyraźnie widać, jak po niszczycielskich huraganach Harvey i Irma. Irma jeszcze nie dotarła do południowego wybrzeża USA, a szef urzędu ochrony środowiska EPA już zastrzegał, że teraz na pewno nie jest pora, by dyskutować o następstwach zmian klimatycznych. A kiedy, jeżeli nie teraz powinno się o tym mówić?".

