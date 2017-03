Niemiecka telewizja pisze o "polskich obozach zagłady"

​Niemiecka telewizja SWR użyła sformułowania "polskie obozy zagłady" w stosunku do niemieckich obozów zagłady w Sobiborze i na Majdanku. To określenie pojawiło się na stronach internetowych nadawcy w materiałach, dotyczących uroczystości 75-tej rocznicy pierwszych deportacji Żydów z Moguncji.

Zdjęcie Majdanek, niemiecki oboz koncentracyjny /Wojciech Jargiło /Reporter

W marcu 1942 roku rozpoczęły się pierwsze wywózki mieszkających w okolicach Moguncji Żydów do gett oraz do nazistowskich obozów śmierci, zbudowanych przez Niemców w okupowanej Polsce.



Władze Moguncji podczas uroczystości oddały hołd wywiezionym, a następnie zamordowanym podczas wojny tamtejszym Żydom. Relacjonując w internecie te wydarzenia niemiecka telewizja SWR napisała, że Żydzi byli specjalnymi pociągami wywożeni najpierw do gett, a później do "polskich obozów śmierci Majdanek i Sobibór, gdzie byli mordowani".



Reklama

Zgodnie z decyzją ONZ, prawidłowa i jedyna nazwa obozów zagłady lub koncentracyjnych brzmi: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny lub zagłady.