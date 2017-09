Niemiecki minister finansów popiera plan Junckera

Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble wypowiedział się w środę o planie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Schaeuble stwierdził, że plan zacieśnienia więzi wewnątrz UE w oparciu o rozszerzoną strefę euro, jest "w zasadzie" zgodny z wizją Niemiec.

Zdjęcie Wolfgang Schaeuble /FABRICE COFFRINI /East News

Schaeuble powiedział w środowym wywiadzie dla publicznego radia ARD, że Juncker konsultował z kanclerz Angelą Merkel jego doroczne przemówienie o stanie UE, jakie wygłosił w środę w Strasburgu.

"To dobrze, że wywiera on nacisk (na rozszerzenie strefy euro), ale warunki wstępne (wejścia do tej strefy) muszą być spełnione" - powiedział Schaeuble. "W istocie kraje, które spełniłyby te warunki, stałyby się członkami strefy euro, zgodnie z Traktatem z Lizbony" - dodał.

Schaeuble podkreślił, że kraje chcące przyjąć wspólną walutę nie powinny tego robić zanim ich finanse publiczne i gospodarki nie będą w dobrym stanie. W przeciwnym razie mogłyby podzielić los Grecji, która musiała być ratowana przed bankructwem przez UE i MFW w 2010 r.

Juncker zaproponował m. in. wydzielenie osobnej części w budżecie UE dla strefy euro, połączenie stanowisk szefa Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz unijny urząd nadzoru prawa pracy. Jego wizja przewiduje, że do marca 2019 roku w strefie euro znajdowałoby się 30 krajów.

Reformy mają być znaczące, ale bez konieczności nowelizacji traktatów unijnych.