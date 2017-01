Niemiecki polityk: Mam wielkie zaufanie do Polaków

Dietmar Woidke, pełnomocnik niemieckiego rządu ds. kontaktów z Polską wypowiedział się na temat krytyki KE pod adresem rządu PiS za naruszanie zasad praworządności.

Zdjęcie Dietmar Woidke /AFP

Dietmar Woidke, który jest też premierem rządu Brandenburgii, zapytany w rozmowie opublikowanej na portalu "Potsdamer Neueste Nachrichten" o krytykę reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce i konflikt między rządem PiS a Komisją Europejską ws. naruszania państwa prawa, wskazał najpierw na "tak dobre jak jeszcze nigdy dotąd" relacje z Polską na poziomie społeczeństw obywatelskich.

"Tymczasem można powiedzieć, że zrodziła się z tego przyjaźń" - stwierdził.

Odnosząc się bezpośrednio do pytania dziennikarza powiedział: "Mam wielkie zaufanie do Polaków. Jeśli przyjrzymy się historii XX wieku, to stwierdzimy, że Mur nie padłyby bez udziału Polaków. Dlatego nie martwię się o zamiłowanie Polaków do wolności" - zapewniał Woidke. "Polacy dali też odpór komunistom" - dodał.

"I nie pozwolą odebrać nikomu swojej wolności" - uważa pełnomocnik niemieckiego rządu ds. kontaktów z Polską.

Rozmowa, w której Dietmar Woidke wypowiedział się na ten temat, dotyczyła jego aktualnej propozycji jako premiera Brandenburgii poszerzenia nauki języka polskiego w rządzonym przez niego kraju związkowym. Woidke uzasadnia to rozwojem kontaktów międzyludzkich i powiązaniami gospodarczymi Brandenburgii z Polską.

Wg danych kancelarii premiera, w 2016 roku w brandenburskich szkołach 266 tys. uczniów uczyło się angielskiego, 12 800 rosyjskiego, 2500 polskiego.

Barbara Cöllen (opr.), Redakcja Polska Deutsche Welle