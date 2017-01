Niemiecki wicekanclerz domaga się "walki kulturowej" z islamizmem

Niemiecki wicekanclerz, szef SPD Sigmar Gabriel domaga się "walki kulturowej" z islamizmem i terroryzmem. W rozmowie z tygodnikiem "Der Spiegel" podkreśla, że wobec muzułmańskich kaznodziejów szerzących nienawiść powinno się stosować zasadę "zera tolerancji".

Zdjęcie Wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel /ODD ANDERSEN /AFP

"Kulturkampf", którego chciałby Sigmar Gabriel, miałby polegać między innymi na wzmocnieniu spójności społeczeństwa oraz dbaniu o to, by w większych i mniejszych miastach nie pojawiały się enklawy, gdzie postępuje radykalizacja. Jak podkreśla wicekanclerz, połowa zwolenników tzw. Państwa Islamskiego, którzy wyjechali do Syrii, to obywatele Niemiec, często z niemieckimi rodzicami.



Sigmar Gabriel apeluje też o brak przyzwolenia na szerzenie nienawiści przez niektórych muzułmańskich duchownych. Według niego, salafickie meczety powinny zostać zamknięte, salafickie wspólnoty rozwiązane, a ich kaznodzieje wydaleni z Niemiec, i to jak najszybciej. Jak mówi wicekanclerz, ktoś, kto nawołuje do przemocy, nie może korzystać z ochrony wolności wyznania.



Salafizm to ruch reformatorski i religijno-polityczny w łonie islamu sunnickiego, postulujący "odrodzenie islamu" poprzez "powrót do jego pierwotnych źródeł". To z niego wywodzi się islamski fundamentalizm.



Rozmowa z wicekanclerzem Niemiec ukaże się jutro, w najnowszym numerze tygodnika "Der Spiegel".