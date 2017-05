Niemieckie media: Znany neonazista informatorem służb specjalnych

Były szef niemieckiego oddziału neonazistowskiego ugrupowania Blood and Honour współpracował jako informator ze służbami specjalnymi - podał dziennik "Berliner Zeitung".

Według niego fakt takiej współpracy potwierdził w trakcie tajnych obrad parlamentarnego gremium kontrolnego Bundestagu przedstawiciel Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) z siedzibą w Kolonii.



Już na początku bieżącego tygodnia w kilku magazynach niemieckiej telewizji publicznej ARD mówiono, iż były szef neonazistowskiej organizacji donosił w latach 90. służbie ochrony konstytucji, z którą skontaktowała go berlińska policja.



Informacjom tym zaprzeczył jednak socjaldemokratyczny senator (minister) spraw wewnętrznych w rządzie krajowym Berlina Andreas Geisel. "Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nic nie przemawia za tym twierdzeniem" - zadeklarował w czwartek.

Według "Berliner Zeitung", znany w środowisku prawicowych ekstremistów pod przezwiskiem "Pinocchio" Stephan L. współpracował co najmniej od 2002 do najpóźniej 2010 roku z BfV pod pseudonimem "Nias". Jego zadaniem było m.in. wspieranie służb specjalnych w rozpoznawaniu struktur powstałych po wydaniu w 2000 roku zakazu funkcjonowania niemieckiego oddziału Blood and Honour.