Niepokojący raport RE dotyczący praw człowieka

Z raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy wynika, że prawa człowieka w Europie są szczególnie zagrożone. Przedstawiając dokument Nils Muiżnieks przestrzegł państwa członkowskie, że jeśli zdecydowanie nie zaangażują się w obronę praw człowieka, oznaczać to będzie koniec europejskiego systemu ich ochrony oraz integracji europejskiej.

Zdaniem Muiżnieksa, miniony rok był szczególnie trudny. Agresja Rosji na Krymie, konflikt na Ukrainie, wydarzenia w Turcji oraz zagrożenie praworządności w kilku krajach członkowskich spowodowały pogorszenie ochrony praw i demokratycznych wolności.

Wśród państw, w których wprowadzane zmiany budziły szczególny niepokój, wymienił Polskę. Zaznaczył, że podczas wizyt w naszym kraju starał się zaangażować w dialog. Rozmowy - dodał - nie przyniosły jednak efektu.

Nawiązując do kryzysu migracyjnego Komisarz Praw Człowieka wskazał na konieczność odciążenia państw "pierwszej linii", do których dotarło najwięcej uchodźców. Jego zdaniem, rządy i parlamenty państw członkowskich, powinny uczynić wszystko, by przyspieszyć ich relokację.

Zauważył, że państwa powinny stworzyć imigrantom warunki do integracji, aby nie chcieli wyjeżdżać do innego kraju. Podkreślił, że jest to sprawa szczególnie pilna.