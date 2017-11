Niezwykłe znalezisko w kościele w Budsławiu

W katolickim sanktuarium w Budsławiu na Białorusi odnaleziono relikwie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Zostały tam ukryte przed komunistami. Katarzyna Aleksandryjska jest świętą Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Wcześniej relikwie świętej Katarzyny znajdowały się w jednym z bocznych ołtarzy kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budsławiu.

Wikariusz budsławskiej parafii, ksiądz Michał Bubien, informację o relikwiach znalazł w archiwalnych dokumentach z XVIII w. Potem rozpoczęły się ich poszukiwania. Zawiniętą w woreczek kapsułę z relikwiami odnaleziono w kościele.

25 listopada odbędzie się wniesienie relikwii do sanktuarium w Budsławiu. Katolicki portal internetowy Catholic.by poinformował, że w uroczystościach weźmie udział biskup pomocniczy diecezji mińsko-mohylewskiej Jury Kasabucki.



Budsław to białoruska Częstochowa. Do miejscowego kościoła 404 lata temu trafił słynący z cudów obraz Matki Bożej. Papież Klemens VIII podarował go wojewodzie mińskiemu Janowi Pacowi. Co roku latem do Budsławia przybywają liczni pielgrzymi.