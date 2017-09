Niezwykły rytuał. Rozpoczęli "kamienowanie szatana"

​Setki tysięcy muzułmanów uczestniczących w hadżu, czyli pielgrzymce do Mekki, rozpoczęły w piątek symboliczne kamienowanie szatana. Rytuał, który jest symbolem wyrzeczenia się zła, będzie trwał trzy dni.

Zdjęcie Rytuał "kamieniowania szatana" /AFP

Przypadające na piątek Święto Ofiarne (Id al-Adha) oznacza początek trzydniowego ceremoniału rzucania z mostu Dżamarat w dolinie Mina w pobliżu Mekki kamieniami w skalne ściany, co symbolizuje uśmiercanie diabła.

Pielgrzymi ubrani w białe szaty symbolizujące równość, religijną jedność oraz wolę odnowy duchowej krzyczą "Bóg jest wielki" za każdym razem, gdy rzucają kamień. Muzułmanie wierzą, że w ten sposób naśladują Abrahama, który rzucał kamieniami w diabła, kuszącego proroka do nieprzestrzegania boskiego nakazu, by poświęcił swojego syna. Zgodnie z tradycją po pierwszym dniu Id al-Adha mężczyźni golą się oraz zmieniają szaty.

Jak podała saudyjska agencja prasowa SPA, uroczystości przebiegają bez zakłóceń.

Podczas hadżu - muzułmańskiej pielgrzymki do Mekki - w 2015 roku na moście Dżamarat doszło do wybuchu paniki, czego skutkiem było stratowanie co najmniej setek ludzi. Saudyjskie władze podały wtedy, że śmierć poniosło 769 osób, ale według nieoficjalnych obliczeń rzeczywista liczba zabitych wyniosła ponad 2 tys. Od tego czasu na przebiegającym na kilku poziomach moście obowiązuje wyłącznie ruch jednokierunkowy.

Rząd Iranu uznał, że do tragedii doprowadził "brak kompetencji" władz saudyjskich i Irańczycy zbojkotował pielgrzymkę w 2016 roku.

Według oficjalnych danych około dwóch milionów ludzi przybyło do Mekki na tegoroczny hadż. Do ochrony pielgrzymów saudyjskie władze skierowały około 100 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. W tym roku w pielgrzymce uczestniczą ponownie Irańczycy.

Pielgrzymka do Mekki, gdzie urodził się i doznał objawień Mahomet, jest jednym z pięciu filarów islamu, obok wyznania wiary, modlitwy pięć razy dziennie, jałmużny i postu w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca - ramadanu. Pielgrzymkę, przynajmniej raz w życiu, powinien odbyć każdy dorosły muzułmanin, jeśli jest do tego zdolny fizycznie i ma na to niezbędne środki. Na czas nieobecności musi zapewnić rodzinie dostatek.