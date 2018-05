Nigeria: Krwawe zamachy bombowe w meczecie i na bazarze

Ponad 60 ludzi zginęło we wtorek w mieście Mubi na północnym wschodzie Nigerii, gdy w meczecie i na pobliskim bazarze doszło do dwóch samobójczych zamachów bombowych - podała AFP powołując się na świadków. Według władz śmierć poniosło co najmniej 27 osób.

O dokonanie zamachów podejrzewana jest islamistyczna organizacja Boko Haram, która działa w Nigerii od 2009 roku i często atakuje w miejscach pełnych ludzi.

Bojownicy Boko Haram opanowali tereny stanu Adamawa, gdzie leży Mubi, w 2014 roku. Na początku 2015 roku zostali stamtąd wyparci i Mubi stało się względnie spokojnym miastem, aż do listopada zeszłego roku, kiedy zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy zabijając 50 osób.

Od początku islamistycznej rebelii zginęło w Nigerii już ponad 30 tys. ludzi, a około dwóch milionów uciekło z domów w obawie przed przemocą.