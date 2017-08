Norwegia: Kradzież ok. 400 przedmiotów należących do Wikingów

W norweskim Muzeum Uniwersytetu w Bergen skradziono około 400 przedmiotów należących do Wikingów. Dyrekcja placówki, informując o kradzieży, straty określiła jako "niezmierne".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adam Wieczorek /INTERIA.PL

Dyrektor muzeum Henrik von Achen powiedział, że jeżeli eksponaty nie zostaną odnalezione, to będzie to największa strata w 200-letniej historii tej instytucji. Zaznaczył, że skradzione rzeczy są w większości metalowe, niewielkich rozmiarów i nie mają większej wartości pieniężnej. Henrik von Achen dodał, że największa strata, przekraczająca wartość pieniężną, wiążę się z wartością historyczną i kulturową tych przedmiotów.

Reklama

Złodzieje najprawdopodobniej weszli do budynku po rozstawionych przy nim rusztowaniach. Dyrektor placówki przyznał, że środki bezpieczeństwa, jakich użyto do ochrony zabytków, nie były wystarczające.



Policja rozpoczęła śledztwo a muzeum umieszcza na portalach społecznościowych zdjęcia skradzionych eksponatów, by utrudnić złodziejom ich sprzedaż.