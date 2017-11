Norwegia: Wydobyto wrak rosyjskiego śmigłowca

Norweskie służby ratownicze wydobyły w sobotę rano szczątki rosyjskiego śmigłowca Mi-8, który 26 października runął do morza w pobliżu archipelagu Svalbard za arktycznym kręgiem polarnym. Na pokładzie było osiem osób.

Zdjęcie Wrak został wyciągnięty przez specjalnie przystosowany statek /NORWEGIAN POLICE / ACCIDENT INVESTIGATION BOARD NORWAY HANDOUT /PAP/EPA

Szczątki maszyny znajdowały się na głębokości 209 metrów, w miejscu, gdzie ratownicy zaobserwowali wcześniej na powierzchni morza plamy paliwa i oleju.



Odnaleziono zapis rejestracji głosów w kokpicie, który zostanie przekazany do analizy w Moskwie. Trwają poszukiwania ofiar wypadku i czarnej skrzynki śmigłowca. Do tej pory odnaleziono ciało jednej osoby.

Reklama

Śmigłowiec Mi-8 z ośmioma osobami na pokładzie - pięcioma członkami załogi i trzema pasażerami - runął do morza w trakcie lotu z opuszczonego osiedla górniczego Pyramiden do dawnego portu węglowego Barentsburg. Obie te miejscowości zawdzięczały swe powstanie wydobyciu węgla, prowadzonemu przez Związek Radziecki, a następnie do ostatnich lat przez Rosję, na podstawie koncesji wykupionej w latach 30. ubiegłego stulecia. Barentsburg zamieszkuje obecnie 435 osób, niemal wyłącznie Rosjanie i Ukraińcy.

Chociaż Svalbard należy do Norwegii, na wyspę mogą swobodnie podróżować bez wizy obywatele wszystkich krajów sygnatariuszy układu z 1920 r., w tym Rosjanie, aby prowadzić poszukiwania zasobów mineralnych.