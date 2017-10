"Nowa era" zapewni "wielkie zwycięstwo socjalizmu"?

"Myśl Xi Jinpinga dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice" stała się oficjalnie najnowszą podstawą ideologiczną Komunistycznej Partii Chin (KPCh) – zdecydowano we wtorek w Pekinie na zakończenie XIX zjazdu partii. Xi potwierdził swą absolutną władzę.

Zdjęcie "Myśl Xi Jinpinga" jest najnowszym osiągnięciem w adaptacji marksizmu-leninizmu na chińskim gruncie /NICOLAS ASFOURI /AFP

Xi Jinping jest jedynym żyjącym dygnitarzem wymienionym z nazwiska w statucie rządzącej niepodzielnie od 1949 roku KPCh.

"Myśl Xi Jinpinga" jest najnowszym osiągnięciem w adaptacji marksizmu-leninizmu na chińskim gruncie - ogłoszono oficjalnie na uroczystości zakończenia zjazdu. W ceremonii w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie uczestniczył prezydent Xi, członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego i ponad 2 tys. delegatów z całego kraju.

W głosowaniu przyjęto decyzję, że koncepcja Xi dołączy do szeregu podstaw ideologicznych określonych w statucie partii: marksizmu-leninizmu, myśli Mao Zedonga, teorii Deng Xiaopinga, koncepcji "trzech reprezentacji" i naukowego spojrzenia na rozwój. Te dwie ostatnie są dziełami poprzednich prezydentów Jiang Zemina i Hu Jintao, ale oficjalne nazwy tych koncepcji nie zawierają nazwisk ich autorów.

Xi jest pierwszym przywódcą, wymienionym z nazwiska w statucie KPCh, od czasu Deng Xiaopinga. Według ekspertów symbolicznie potwierdza to jego absolutną władzę nad partią i krajem. Podczas uroczystości Xi przypomniał, że statut KPCh należy czytać, studiować i go chronić.

Według Xi "nowa era" ma zapewnić "wielkie zwycięstwo socjalizmu o chińskiej specyfice" oraz spełnić "sen o wielkim odrodzeniu narodu chińskiego". Uczyni to z Chin do 2035 roku rozwinięty kraj socjalistyczny, a do 2050 roku - kraj potężny, bogaty, piękny i harmonijny, dysponujący "armią światowej klasy" - zapowiedział chiński przywódca. Prezentując 18 października swoje sprawozdanie Xi podkreślił przywódczą rolę partii na każdym froncie rozwoju kraju.

Poprawki do statutu KPCh zostały przyjęte jednomyślnie przez wszystkich delegatów, a ogłoszenie decyzji wywołało aplauz.

Wcześniej Xi sprzeciwił się - jak to ujął - "mechanicznemu kopiowaniu systemów politycznych innych krajów", a państwowa agencja Xinhua krytykowała zachodnie demokracje, jako sprzyjające niezgodzie i konfliktom.

Eksperci zwracają uwagę, że Xi otaczany jest kultem jednostki przypominającym czasy Mao Zedonga. Delegaci na zjazd nadawali Xi nieoficjalne tytuły, przyznawane wcześniej ojcu chińskiego komunizmu, takie jak "wódz" czy "sternik".

Podczas zjazdu za zamkniętymi drzwiami zatwierdzono również nowy skład Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego - najwyższego organu władzy w KPCh - ale zostanie on publicznie zaprezentowany dopiero w środę.

Z Pekinu Andrzej Borowiak