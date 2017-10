Nowe ustalenia w sprawie napastnika z Las Vegas

Amerykańscy śledczy przedstawili dowody na to, jak starannie Stephen Paddock przygotowywał się do masakry, której dokonał ponad tydzień temu, strzelając do ludzi z okna pokoju hotelowego w Las Vegas. Zabił 58 osób, a następnie popełnił samobójstwo. Wciąż nie są jednak znane motywy działania sprawcy.

Zdjęcie Napastnik zabił 58 osób /ROBYN BECK /AFP

Śledczy ustalili, że Stephen Paddock chciał wywołać olbrzymią eksplozję, która miała odwrócić uwagę policji. Mógłby dzięki temu próbować uciec z miejsca zbrodni.



Wystrzelił specjalne pociski mające zniszczyć duży zbiornik z paliwem lotniczym na pobliskim lotnisku.



Do takich informacji dotarły amerykańskie media.



"Napastnik prawdopodobnie nie wiedział, że ostrzelanie zbiorników praktycznie nie może spowodować wybuchu, a w konsekwencji pożaru" - napisano w komentarzu wydanym przez port lotniczy w Las Vegas.



Służby wciąż nie są jednak w stanie ustalić motywu działania sprawcy. Nie znalazły również nic podejrzanego w jego przeszłości.