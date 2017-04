Nowy przepis w Grecji. Ograniczy liczbę wniosków o azyl?

Grecki minister do spraw migracji chce usprawnić system rozpatrywania podań o azyl. Janis Muzalas stwierdził, że wszyscy przybywający do Grecji migranci składają tam wnioski azylowe, nadużywając prawa. Aby temu przeciwdziałać ograniczony zostanie dostęp imigrantów do programu powrotu do krajów ich pochodzenia.

Zdjęcie Migranci na wyspie Lesbos, zdj. ilustracyjne /AFP

Zgodnie z rozporządzeniem greckiego ministerstwa, które zostanie opublikowane w najbliższych dniach migranci, którzy nie otrzymają azylu w Grecji w pierwszej instancji, a złożą odwołanie od tej decyzji, nie będą mogli skorzystać z programu Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM).



W jego ramach każdy kto dobrowolnie chce wrócić do ojczyzny otrzymuje darmowy bilet lotniczy, 500 euro gotówki i 1500 euro w towarach.



Greckie ministerstwo liczy, że nowa regulacja zmniejszy liczbę wniosków azylowych, których rozpatrywanie jest długotrwałe.