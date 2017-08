Nożownik z Turku chciał dołączyć do dżihadystów

Marokańczyk, który w ub. tygodniu zaatakował nożem ludzi w Turku na południowym zachodzie Finlandii, chciał dołączyć do tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) - podał we wtorek fiński nadawca Yle, powołując się na źródła w ośrodku dla uchodźców, w którym przebywał nożownik.

Zdjęcie W wyniku ataku nożownika w Turku zmarły dwie obywatelki Finlandii. Osiem osób zostało rannych /Kirsi Kanerva /AFP

Słuchał przez telefon radykalnych kazań, Finów nazywał ludźmi złej wiary, miał w zwyczaju grozić śmiercią - takie informacje uzyskali dziennikarze Yle od osób, które znały Marokańczyka. Rozmówcy Yle opowiadali, że Marokańczyk pytał o rady, jak dołączyć do IS.

"Ostrzegaliśmy kierownictwo, ale nie chcieli nam wierzyć" - powiedział jeden z rozmówców.

Według informatorów Yle, Abderrahman Meszka - takie imię i nazwisko zamachowca podały fińskie władze - tak naprawdę może mieć inną tożsamość. Z oficjalnych informacji wynika, że przybył do Finlandii w 2016 r. mając 17 lat i na początku trafił do ośrodka dla nieletnich. W rzeczywistości może mieć ponad 20 lat - twierdzą rozmówcy Yle.

Ośrodek dla uchodźców poinformował, że przekazał informacje o zachowaniu Marokańczyka policji, uznając sprawę za poważną.

Na co dzień Marokańczyk przebywając w ośrodku dla uchodźców uczęszczał na kursy języka fińskiego, chodził na siłownię, basen, grywał w ping-ponga, był dobrze ubrany - zbyt dobrze, jak na pieniądze, które otrzymują uchodźcy. Odwiedzał go także pewien starszy Marokańczyk, który poruszał się białym samochodem dostawczym.

Marokańczyk otrzymał negatywną decyzję w sprawie azylu na jesieni 2016 r., ale czekał na rozpatrzenie odwołania.

We wtorek dziennik "Helsingin Sanomat" podał, powołując się na informacje niemieckiej agencji dpa, że Meszka przed przyjazdem do Finlandii przebywał w 2015 roku w Niemczech i był zatrzymany przez niemiecką policję m.in. w związku z pobiciem. Używał różnych tożsamości i poruszał się po południowej części kraju.

Już na początku roku do służb dotarły wskazówki, że mężczyzna był zainteresowany radykalną działalnością. Według służb bezpieczeństwa SUPO nie było jednak w jego przypadku informacji o zagrożeniu konkretnym atakiem.

W wyniku ataku nożownika w piątek na rynku w Turku zmarły dwie obywatelki Finlandii, a osiem osób zostało rannych. We wtorek napastnik odpowiadał przed sądem za zabójstwa i usiłowanie zabójstwa o charakterze terrorystycznym. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Rozprawa prowadzona była przez łącze wideo, bo Marokańczyk przebywa w szpitalu więziennym po postrzeleniu przez policjantów.

We wtorek przed sądem w Turku stanęło także trzech innych Marokańczyków spośród czterech osób zatrzymanych przez policję w nocy z piątku na sobotę po ataku nożownika. Śledczy zarzucili im udział w przeprowadzonym ataku. Zostali osadzeni w areszcie. Czwarty z zatrzymanych został uwolniony.

Trwają poszukiwania jeszcze jednego podejrzanego pochodzenia marokańskiego, który mógł mieć związek z atakiem nożownika. Został wysłany za nim międzynarodowy list gończy.

Do tej pory fińskie służby nie potwierdziły związku ataku w Turku z IS.

Z Helsinek Przemysław Molik