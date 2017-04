"NYT": Handel Chin z Koreą Płn. wzrósł pomimo sankcji ekonomicznych

Chińskie dane opublikowane w piątek przez "New York Times" wskazują, że w pierwszym kwartale biążącego wymiana handlowa z Koreą Płn. wzrosła o 37,4 proc. wobec analogicznego okresu z ubiegłego roku. Pekin twierdzi, że wzrost nie oznacza łamania sankcji nałożonych na Pjongjang.

"Chińskie dane opublikowano zaledwie kilka dni po spotkaniu przywódców Chin i USA, na którym prezydent Trump przekonywał prezydenta Xi o konieczności zmniejszania handlu z Koreą Płn." - informuje dziennik.

Według cytowanych przez "New York Times" doniesień chińskiej Głównej Administracji Celnej wzrost wymiany handlowej odnotowano pomimo wycofania się przez Pekin z importu północnokoreańskiego węgla. Eksport z Chin do Korei Płn. zwiększył się o 54,5 proc. a import o 18,4 proc. we wspominanym okresie.

Pekin kupuje od Pjongjangu głównie rudę żelaza, cynku, owoce morza oraz odzież. Import północnokoreańskiego żelaza do Chin wzrósł w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku o 270 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku - podaje "NYT" na podstawie danych chińskiego urzędu.

Rzecznik urzędu celnego Huang Songping poinformował, że import węgla z Korei Płn. spadł o 51,6 proc. w pierwszym kwartale 2017 r. wobec pierwszego kwartału ub.r. Amerykański dziennik podkreśla, że to właśnie eksport węgla kamiennego przynosi największy dochód dla ograniczanego sankcjami reżimu.



Ukaranie reżimu za zamordowanie Kim Dzong Nama

Według cytowanych przez "NYT" ekonomistów rocznie Korea Płn. zarabia na eksporcie tego surowca nawet miliard dolarów. Korzystają z niego głównie chińskie huty stali.

Huang dodał, iż Chiny nie sprowadziły żadnego węgla z Korei Płn. od 19 lutego br. Wówczas wprowadzono całkowity zakaz na import tego surowca. Światowe media uznały to za ukaranie reżimu za zamordowanie Kim Dzong Nama, przyrodniego brata obecnego przywódcy Korei Płn.

Prezydent USA Donald Trump zaaprobował w czwartek zarys działań wobec Korei Płn. w związku z programem nuklearnym i rakietowym Pjongjangu. Administracja USA koncentruje się na sankcjach gospodarczych - pisze Reuters, powołując się na amerykańskie osobistości oficjalne.

Agencja wskazuje, że możliwe jest embargo na dostawy ropy naftowej, objęcie północnokoreańskich linii lotniczych zakazem lotów, przechwytywanie północnokoreańskich statków towarowych, a także sankcje wobec chińskich banków robiących interesy z Pjongjangiem.

Trump zlecił swej ekipie ds. bezpieczeństwa narodowego opracowanie bardziej szczegółowych ram nowych sankcji międzynarodowych i innych kroków wobec Korei Północnej.