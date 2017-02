Obława w Hesji. Media: Zatrzymany Tunezyjczyk uczestniczył w zamachu na Muzeum Bardo

36-letni Tunezyjczyk, aresztowany w środę podczas policyjnej akcji przeciwko islamistom na terenie Hesji, brał prawdopodobnie udział w zamachu na Muzeum Bardo w Tunisie, w którym w marcu 2015 roku zginęły 23 osoby - podały niemieckie media.

Zdjęcie W ataku na muzeum Bardo zginęły 23 osoby, zdj. archiwalne /FETHI BELAID / AFP /AFP

Szef MSW w Hesji Peter Beuth powiedział, że Tunezyjczyk przebywał w zeszłym roku w areszcie deportacyjnym, jednak został zwolniony, ponieważ władze tunezyjskie nie dostarczyły na czas wymaganych dokumentów. Islamista wyszedł na wolność 4 listopada 2016 roku, ale był przez cały czas obserwowany przez policję - zapewnił polityk CDU.



Jak pisze agencja dpa, Tunezyjczyk przyjechał do Niemiec w sierpniu 2015 roku i poprosił o azyl. W marcu 2016 roku miał uczestniczyć w ataku na miejscowość tunezyjską Ben Gardane.

Podczas policyjnej akcji przeciwko islamistom na terenie Hesji zatrzymano łącznie 16 osób. Podejrzani w wieku od 16 do 46 lat nie mają niemieckiego obywatelstwa - poinformował Beuth. Nie potrafił powiedzieć, czy są wśród nich uchodźcy. Zapowiedział, że władze badają możliwości ich deportacji do krajów pochodzenia.

Rozbita struktura islamistyczna w Hesji zamierzała dokonać zamachów w Niemczech, choć - jak twierdzi prokuratura - plany te były we wstępnej fazie i nie dotyczyły konkretnych celów.

Aresztowany 36-latek werbował ochotników do walki po stronie Państwa Islamskiego i organizował ich przerzut do Syrii i Iraku - twierdzi prokuratura. Plany zamachu znajdowały się jeszcze we wczesnym stadium i nie dotyczyły konkretnych celów.

W ramach akcji policjanci przeszukali 54 obiekty na terenie Hesji (środkowe Niemcy), w tym także meczety.

"Akcja jest wyraźnym sygnałem pod adresem radykalnych islamistów w Hesji: mamy was na oku" - powiedział Beuth. Działania policji określił mianem "uderzenia prewencyjnego". "Nie pozwolimy na to, by w meczetach lub stowarzyszeniach (muzułmańskich) siana była nienawiść" - podkreślił polityk CDU.

W akcji uczestniczyło ponad 1100 funkcjonariuszy.

We wtorek wieczorem w Berlinie zatrzymano trzy osoby podejrzewane o terroryzm.

Z Berlina Jacek Lepiarz