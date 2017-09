Odkrycie w Grecji. Poszukiwania świątyni trwały sto lat

Po stu latach poszukiwań archeolodzy odnaleźli świątynię Artemidy w Amarynthos na greckiej wyspie Eubea. Według starożytnych źródeł pisanych, świątynia była jedną z najważniejszych na drugiej co do wielkości wyspie Grecji.

Zdjęcie Rzeźba Artemida na polowaniu, Luwr. Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Archeolodzy szukali śladów świątyni od XIX wieku. Nie było to jednak możliwe z powodu nieprawidłowych wskazówek zawartych w księdze rzymskiego geografa Strabona.



W 2007 roku grupa greckich i szwajcarskich archeologów rozpoczęła badania u podnóża wzniesienia Paleochora na wschód od miasta Amarynthos. Pierwsze wykopaliska były zachęcające i doprowadziły do odkrycia sanktuarium, które okazało się świątynią Artemidy.



Świadczą o tym inskrypcje na ruinach odnoszące się do Artemidy, jej brata Apollo i matki Leto.



Artemida w mitologii greckiej była boginią łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności. Niosła też pomoc rodzącym kobietom. Greckie Ministerstwo Kultury podało, że podczas tegorocznych badań odkryto zabudowania z okresu od VI do II w.p.n.e. i podziemne źródło z elementami architektonicznymi.