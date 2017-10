Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki

Rainer Weiss, Barry C. Barish oraz Kip S. Thorne zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Komitet Noblowski docenił ich "decydujący wkład w detektor LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych".

Fale grawitacyjne w kosmosie zostały zaobserwowane po raz pierwszy 14 września 2015 r. Fale - których istnienie wiek temu przewidział już Albert Einstein - powstają wskutek kolizji dwóch czarnych dziur.

Dotarcie echa tych fal do detektora LIGO w USA zajęło 1,3 mld lat.

W momencie dotarcia do Ziemi sygnał był skrajnie słaby, ale jego detekcja została okrzyknięta zapowiedzią rewolucji w astrofizyce. Sposób przeprowadzenia obserwacji tych fal jest nowością, jeśli chodzi o tak potężne wydarzenia w kosmosie i daje nadzieje na przesuwanie granic tego, co jest możliwe w nauce.

Nagroda Nobla w tym roku wynosi 9 milionów koron (ok. 940 tys. euro). Połowę otrzyma urodzony w Niemczech, 85-letni Rainer Weiss, związany z projektem LIGO/VIRGO Collaboration i pracujący w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge.



"Postrzegam to bardziej jako uznanie dla pracy tysiąca ludzi" - podkreślił Weiss, cytowany przez agencję AP. Powiedział to w trakcie rozmowy telefonicznej na wtorkowej uroczystości ogłoszenia laureatów nagrody Nobla w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.





Drugą połową podzielą się po równo dwaj Amerykanie, jego koledzy z projektu LIGO/VIRGO Collaboration - Barry C. Barish i Kip S. Thorne.81-letni Barish i 77-letni Thorne są zatrudnieni w California Institute of Technology (Caltech) w Pasadenie.



Detektor fal grawitacyjnych LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory), bazujący na zasadzie interferometru Michelsona, jest wspólnym przedsięwzięciem naukowców z MIT, Caltech i wielu innych szkół wyższych.