OLAF sprawdzi zarzuty pod adresem Martina Schulza

Unijne biuro do spraw walki z nadużyciami finansowymi (OLAF) sprawdza informacje o możliwych nieprawidłowościach w Parlamencie Europejskim, kiedy szefem był Martin Schulz.

Poinformowało o tym biuro prasowe OLAF-u w rozesłanym mediom oświadczeniu. Wcześniej o nadużyciach finansowych Martina Schulza, obecnego kandydata na kanclerza, informowała niemiecka prasa.

Przedstawiciele biura prasowego OLAF-u zastrzegają, że nie ma jeszcze decyzji o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie nadużyć czy nielegalnych działań. Na razie OLAF sprawdza, czy istnieje wystarczające podejrzenie, że doszło do oszustw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej i czy jest kompetentny, by rozpocząć działania w tej sprawie.



Dopiero na podstawie tej analizy OLAF zdecyduje, czy rozpocząć dochodzenie.



Według informacji podawanych przez niemieckie media, Martin Schulz z naruszeniem procedur zatrudniał swoich współpracowników, zabiegał o korzystne dla nich wynagrodzenia, co wiązało się także z przypadkami fałszowania dokumentacji. Jeden ze współpracowników, zatrudniony na polecenie Martina Schulza, pracował w biurze w Berlinie, ale w dokumentach wpisywał Brukselę, by otrzymywać specjalne dodatki.