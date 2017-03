Operacja policji w Birmingham po ataku w Londynie

Brytyjska policja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek przeszukanie w jednym z mieszkań w drugim co do wielkości mieście kraju, Birmingham - podały media. Operacja sił bezpieczeństwa ma mieć związek ze środowym zamachem terrorystycznym w Londynie. Według źródeł dziennikarza telewizji Sky News Marka White'a w wyniku tych działań w dzielnicy Edgbaston na południowym zachodzie miasta zatrzymanych zostało "co najmniej kilka osób".

Zdjęcie Atak w Londynie /FACUNDO ARRIZABALAGA /PAP/EPA

Z kolei operator BBC News Malik Walton zwrócił uwagę, że - oprócz lokalnych służb - w operacji brali udział także funkcjonariusze policji metropolitalnej w Londynie.



Policja odmówiła komentarza, tłumacząc, że "nie jest gotowa, aby rozmawiać o szczegółach tej sprawy z powodów operacyjnych".



BBC poinformowało, że samochód marki Hyundai, którym napastnik wjechał na Most Westminsterski w stolicy Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie został wynajęty 16 marca z wypożyczalni w Birmingham. Ulica, na której znajduje się wypożyczalnia, była przez jakiś czas zamknięta ze względu na działania służb bezpieczeństwa.

W wyniku ataku terrorystycznego, do którego doszło w pobliżu brytyjskiego parlamentu w Londynie zginęło co najmniej pięć osób, a około 40 zostało rannych.

Podczas konferencji prasowej policja informowała, że ustaliła tożsamość głównego podejrzanego, który najprawdopodobniej inspirował się islamskim terroryzmem, ale nie zdecydowała się na upublicznienie jego nazwiska