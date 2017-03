Ośmiu Irakijczyków skazanych za zbiorowy gwałt na Niemce

Sąd w Wiedniu skazał w czwartek ośmiu Irakijczyków na kary od 9 do 13 lat więzienia za zbiorowy gwałt na 28-letniej Niemce w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Jeden Irakijczyk został uniewinniony z braku dowodów winy.

Niemka przyjechała do Wiednia na sylwestra. Nad ranem, kiedy była mocno pijana (ponad 2 promile alkoholu we krwi), spotkała czterech Irakijczyków przed jednym z lokali. Jak pisze agencja APA, Irakijczycy wykorzystali jej stan upojenia alkoholowego i zaprowadzili ją do mieszkania swego znajomego. W mieszkaniu tym było kolejnych pięciu Irakijczyków.

Według aktu oskarżenia wszystkich dziewięciu mężczyzn - najmłodszy ma 22 lata, a najstarszy 48 i są ze sobą spokrewnieniu lub spowinowaceni - kolejno zgwałciło Niemkę.

Irakijczycy nie przyznawali się do gwałtu. Jeden zeznał, że uprawiał seks z tą kobietą, ale twierdził, że doszło do tego z jej inicjatywy. Najstarszy przekonał sąd, że spał tej nocy, nie wiedział, co działo się w mieszkaniu, a rano tylko pomógł Niemce wstać. Został uniewinniony.

Czwartkowy wyrok wiedeńskiego sądu nie jest prawomocny. Skazani zapowiedzieli apelację. Także uniewinnienie jednego z oskarżonych nie jest jeszcze prawomocne.