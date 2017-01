Oxfam: Najbogatsza ósemka ma tyle pieniędzy, ile 3,6 mld najbiedniejszych

Według międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam, osiem najbogatszych osób na świecie posiada majątek równy łącznemu majątkowi biedniejszej połowy ziemskiej populacji. W raporcie Oxfamu wzięto pod uwagę aktywa pierwszej "ósemki" z listy najbogatszych magazynu "Forbes".

To między innymi Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, Bill Gates, założyciel Microsoftu oraz Jeff Bezos, współwłaściciel Amazona. Organizacja podkreśla, że ci ludzie posiadają tyle, ile łącznie posiada 3,6 mld najbiedniejszych ludzi na świecie. To nowe obliczenia, oparte o zaktualizowane dane z Chin i Indii, bowiem jeszcze rok temu Oxfam oceniał, że równość majątkowa na świecie jest nieco większa. W



tedy mówił o 62 najbogatszych osobach, których majątek można porównać do majątku najbiedniejszej połowy ludzkości.



Oxfam dodaje, że w obecnych czasach mamy do czynienia z niezwykle szybkim bogaceniem się najbogatszych. Akumulują majątek w takim tempie, że w ciągu 25 lat może pojawić się na Ziemi pierwsza osoba, która zgromadzi majątek o wartości przekraczającej bilion dolarów.