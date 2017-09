Pakistan: Chrześcijanin pobity na śmierć przez kolegów z klasy

17-letni chrześcijanin miał zostać zaatakowany po tym, jak koledzy oburzyli się, że pije on z tej samej szklanki, co muzułmanin.

17-latek rozpoczął naukę w liceum Burewala w Pendżabie zaledwie trzy dni przed tragedią.



Nauczyciel, który odpowiadał za opiekę nad licealistami przyznał, że niczego nie zauważył, bo czytał w tym czasie gazetę.



"The Independent" podaje, że aresztowano jednego z uczniów, który nie chciał wskazać nazwisk reszty sprawców ataku.



Pierwszego dnia w szkole, ofiara miała być także dwukrotnie spoliczkowana przez uczniów liceum za to, że przyszła do szkoły w swoich ubraniach. Usłyszała także szereg obelg za to, że nie wyznaje islamu.



"To tylko przypomina nam, że nienawiść do mniejszości religijnych jest przenoszona do populacji w młodym wieku poprzez normy kulturowe i tendencyjny program nauczania" - powiedział dla "The Independent" Wilson Chowdhry, przewodniczący brytyjsko-pakistańskiego Towarzystwa Chrześcijańskiego.



Dyrektor Szkoły Saleem Tahir został zawieszony w swoich obowiązkach, ale mimo to nadal przychodzi do placówki.