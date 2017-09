Pakistan ostrzelał stanowiska Iranu na granicy

"Armia pakistańska rozpoczęła nieprzerwane i jednostronne ostrzelanie sektorów Poonch i Bhimbher Gali wzdłuż granicy" - informuje rzecznik irańskiego ministerstwa obrony.

Zdjęcie Pakistańscy żołnierze /AFP

"Armia irańska walczy odważnie i skutecznie" - dodał.

Wojsko pakistańskie miało z kolei użyć moździerzy i broni automatycznej - donoszą tamtejsze media.



To trzeci taki przypadek w ostatnim czasie. 23 i 24 września także dochodziło do ostrzeliwania posterunków na granicy irańsko-pakistańskiej. W obu tych próbach rannych zostało łącznie dziewięć osób.



Iran i Pakistan dysponują jednymi z największych armii świata. Pierwsze wojsko liczy ponad pół miliona żołnierzy, a rocznie na zbrojenia wydaje 10 mld dolarów. Pakistan ma z kolei aż 617 tys. żołnierzy. Władze informują, że w każdej chwili mogą powołać pod broń milion rezerwistów. Co ciekawe, cała siła zbrojna Pakistanu opiera się na żołnierzach zawodowych.